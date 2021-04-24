37. HAFTA PUAN DURUMU

⚽4' Ghezzal [P]

⚽6' Henrique

⚽13' N'Koudou

⚽65' N'Koudou



📉Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.



📈Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a karşı üst üste 8. maçında da mağlup oldu. pic.twitter.com/D1boN14ahx



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

BEŞİKTAŞ'TA FORVET GÖKHAN TÖRE

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

MONTERO, 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

BEŞİKTAŞ MAÇA GOLLE BAŞLADI

KAYSERİSPOR İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU

BEŞİKTAŞ N'KOUDOU İLE TEKRAR ÖNDE

BEŞİKTAŞ HÜCUM HATTI HAREKETLİ

ROSIER GELECEK MAÇ CEZALI

NECİP UYSAL DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

GHEZZAL ASİSTLERE DEVAM EDİYOR

BEŞİKTAŞ KONTROLÜ BIRAKMADI

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı.Beşiktaş, 4. dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Pedro Henrique, 6. dakikada skora eşitliği getirdi. Beşiktaş, 13. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı.Georges-Kevin N'Koudou, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı üst üste 8. galibiyetini almayı başardı.Kayserispor'u konuk ettiği son 8 maçta 7. galibiyetini elde eden Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 75'e yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Kayserispor ise 35 puanda kaldı.Beşiktaş, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.75 Puan - Beşiktaş69 Puan - Galatasaray69 Puan - Fenerbahçe63 Puan - TrabzonsporTrabzonspor 36, Beşiktaş ve Galatasaray 35, Fenerbahçe ise 34 maça çıkmıştır.Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, forvetteki eksikler nedeniyle bu mevkide Gökhan Töre'ye şans tanıdı.Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun'un sakatlıkları sonrasında elinde forvet orijinli futbolcusu kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın ileri ucunda Gökhan Töre'ye forma verdi.Bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Töre, ligdeki son golünü siyah-beyazlıların Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı ve 4-2 kazandığı maçta kaydetmişti.Tecrübeli oyuncu, MKE Ankaragücü maçında başkent ekibinin kazandığı son penaltıya sebep olmuştu.Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.Siyah-beyazlı oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Yalçın, cezalı Welinton'un yerine Francisco Montero'yu görevlendirdi.Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic'i, bugün sakatlığı açıklanan ve maç kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı, Cyle Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü.Vincent Aboubakar'ın yerine de forvette Gökhan Töre görev yaptı.Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.Montero, en son 22. haftada oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında 11'de görev yapmıştı.Trabzonspor maçının ardından sadeceBüyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında süre alan Montero, 90. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olmuştu.Mücadeleye Beşiktaş, hazırlık paslarıyla başladı. Kayserispor'un önde baskısı karşısında paslarla bu baskıyı kıran Beşiktaş, bir anda sarı kırmızılı takımın savunmasının arkasına sarktı. Gelişen atakta Gökhan Töre'nin pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşmak isteyen Adem Ljajic'e Zoran Kvrzic'in müdahalesi sonrasında, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.Kayserispor savunması, 4. dakikadaki bu pozisyon için penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulundu ancak VAR'dan gelen onay üzerine Cüneyt Çakır, penaltının kullanılmasını istedi.Topun başına geçen Rachid Ghezzal, kariyerinin ilk penaltı golünü Kayserispor ağlarına bıraktı.Golün ardından Kayserispor, ilk atağında golü buldu.6. dakikada sol kanattan Alibec'in ortası sonrasında, penaltı noktası civarında topun gelişine çok şık bir vuruş yapan Pedro Henrique, kaleci Ersin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Böylece mücaledeki isabetli ilk 2 şut ağlarla buluştu.Kayserispor, 12. dakikada Karlo Muhar'ın uzak mesafeden çektiği şutla gole yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiren 1 dakika sonra Beşiktaş oldu.Paslaşmalar ile Kayserispor ceza sahasına yaklaşan Beşiktaş atağında Ljajic'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, yerden sert bir vuruş ile topu kaleci Doğan Alemdar'ın solundan ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirmeyi başardı.Golden sonra Beşiktaş, oyundaki kontrolü bırakmadı. Ön alanda Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre ve N'Koudou ile hareketli bir oyun oynayan Beşiktaş, sürekli yer değiştiren 4 oyuncusuyla Kayserispor savunmasına zor anlar yaşattı.19'da Ghezzal'ın ortasında Josef'in kafası, üst direğin hemen üzerinden auta gitti. 30'da Gökhan Töre karşı karşıya pozisyondan faydalanamazken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 36'da Ghezzal'ın sert şutu Doğanda kaldı.37'de Valentin Rosier, Denis Alibec'i formasından çektiği için sarı kartla cezalandırıldı ve Rizespor maçında cezalı duruma düştü.Beşiktaş, ilk yarının sonunda da gol baskısını sürdürse de farkı artıramadı ve soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.Kayserispor, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Kvrzic ve Attamah yerine Ramazan Civelek ve Emre Demir oyuna dahil oldu.Beşiktaş, ikinci yarıya da baskılı ve gol arayarak başladı.Siyah beyazlılarda Necip, Lennon'a arkadan yaptığı faul nedeniyle 50. dakikada sarı kart gördü ve Rosier'in ardından Rizespor maçında cezalı duruma düşen ikinci oyuncu oldu.Üst üste ataklar yapan Beşiktaş, 54. dakikada N'Koudou'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.61'de Kayserispor kalesinde gole yaklaşan N'Koudou, 65'te ikinci golünü attı ve farkı 2'ye çıkardı.Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içi sol çarprazında topla buluşan Kevin N'Koudou'nun altı pas içinte çektiği şutta, top kaleci Doğan Alemdar'ın bacakları arasından ağlara gitti.Golde asisti yapan Rachid Ghezzal, Süper Lig'deki 15. asistini yaptı.Beşiktaş, oyunun son 25 dakikalık bölümünde paslar yaparak kontrolü elinde tuttu. Kayserispor ön alanda pres yapıp zaman zaman toplar kazansa da Beşiktaş savunmasına karşı organize olmakta zorlandı ve pozisyon bulamadı.Sahasında oynadığı son 3 maçta 4 puan kaybeden Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda da iddiasını artırdı.19. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.36. dakikada seri paslarla Kayserispor ceza alanına sokulan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.: Vodafone Park: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Mensah), N'Koudou, Gökhan TöreDoğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 46 Ramazan Civelek), Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 46 Emre Demir), Muhar, Lennon (Dk. 81 Sabovic), Alibec (Dk. 62 Melih Okutan), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)Dk. 4 Ghezzal (Penaltıdan), Dk. 13 ve 65 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 6 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)Dk. 32 De Souza, Dk. 37 Rosier, Dk. 50 Necip Uysal, Dk. 88 Montero (Beşiktaş), Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)