RIZA ÇALIMBAY: "BEŞİKTAŞ HAYATININ FIRSATI"

"ŞAMPİYONLUKTA EMEĞİM OLSUN İSTİYORUM"

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ VE PERFORMANSI

Beşiktaş, transfer döneminde Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı. Kerem Atakan Kesgin'e eski hocası ve siyah-beyazlıların efsanesi Rıza Çalımbay'dan çarpıcı bir tavsiye geldi.Rıza Çalımbay, Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş'ta efsane olmanın sırlarını verdi. Çalımbay futbolcu ile yaptığı sohbette, "Beşiktaş senin adına hayatının fırsatı. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Orada efsane olabilmen için çok çalışman ve Sivasspor'daki performansının çok üstüne çıkman lazım. Sakın bir maçla 'oldum' deme, yanılırsın. Her maça kendini ilk kez oynuyormuş gibi istekli ve hırslı çıkman gerekiyor. Rekabet için kendini canlı tut" dedi.Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Keskin, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladıktan sonra, "Benim için uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım şampiyonluk yolunda benim de emeğim olur ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız" ifadelerini kullanmıştı.Beşiktaş, Kerem için Demir Grup Sivasspor'a 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta yıllık 5 milyon TL ücret alacak. Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin euro bonservis bedeli ile Göztepe'ye transfer olmuştu. 2020-2021 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı. 21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor'da 25 maçta forma giydi.