Beşiktaş, deplasmanda farklı galip

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague play-off turu ilk maçında Polonya'nın Enea Gorzow ekibini deplasmanda 80-64 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, deplasmanda farklı galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 22:20
Son güncelleme 11 Aralık 2024 22:21
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague play-off turu ilk maçında Polonya'nın Enea Gorzow ekibini deplasmanda 80-64 yendi.
Polonya'nın Gorzow kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 15-13 geride kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 35-29 önde gitti. Son çeyreğe 53-47 üstün giren siyah-beyazlı takım, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery