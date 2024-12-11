Beşiktaş, deplasmanda farklı galip

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague play-off turu ilk maçında Polonya'nın Enea Gorzow ekibini deplasmanda 80-64 yendi.
Polonya'nın Gorzow kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 15-13 geride kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 35-29 önde gitti. Son çeyreğe 53-47 üstün giren siyah-beyazlı takım, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Polonya'nın Gorzow kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 15-13 geride kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 35-29 önde gitti. Son çeyreğe 53-47 üstün giren siyah-beyazlı takım, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 19 Aralık Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.