Beşiktaş, Cenk Tosun için kararını verdi!

Beşiktaş yönetimi, tatilden döndükten sonra Cenk Tosun'la İstanbul'da bir araya gelip kontratın yenilemeyi hedefliyor.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş, Cenk Tosun için kararını verdi!
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11 Temmuz 2024 10:47
Siyah-Beyazlı kulübün efsane ismi olan Cenk Tosun'la Kara Kartal'ın sözleşmesi sona ermişti.

Lig bitiminde soluğu A Milli Takım'la EURO 24'te alan ve görev aldığı kısa sürede başarılı bir görüntü ortaya koyan Cenk'le ilgili olarak kararını veren yönetim, tecrübeli isimle sözleşme uzatma kararı aldı.

İdareciler, tatilden döndükten sonra Cenk'le İstanbul'da bir araya gelip kontrat yenilemeyi hedefliyor. Cenk'in de birçok kulüpten teklif olmasına rağmen önceliğini Beşiktaş olduğu bildirildi. 

 
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