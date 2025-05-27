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Beşiktaş bu sezon puanları dağıttı!

Beşiktaş kupayla başladığı sezona istediği gibi devam edemedi. Üst üste alt sıradaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla Beşiktaş hedefine ulaşamadı.

calendar 27 Mayıs 2025 10:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş bu sezon puanları dağıttı!
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Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, sonrasında ise kâbustan uyanamadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TARAFTARLARI HÜZNE BOĞDUĞU MAÇLAR.

1-Göztepe'ye ilk deplasman galibiyeti hediye edildi: 13. haftada Göztepe ilk dış saha zaferini 4-2 ile Beşiktaş'a karşı aldı.

2-Maccabi Tel Aviv'e karşı yıkıcı mağlubiyet: Avrupa Ligi'nde 5. haftaya puansız bir şekilde giren Maccabi, Beşiktaş'ı mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Maçın ertesi günü Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı, Başkan Hasan Arat görevini bıraktı.

3-Adana Demirspor'un ilk 3 puanı: Süper Lig'de erkenden küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, bu sezon 16. haftaya kadar galibiyet yüzü görememişti. Beşiktaş ile evinde ağırladığı maça 1 puanla çıkan Akdeniz ekibi, ligdeki ilk sevincini 2-1'lik skorla siyah-beyazlılara karşı aldı.

4-Gaziantep 7 ay sonra galip: 27. haftada Gaziantep FK, 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kazanıp 7 ay sonra deplasmanda kazandı.

5-9 kişilik Konya'ya kaybedildi: 28. haftada Konyaspor 9 kişi kaldığı maçı 1-0 kazandı, tribünlerde huzursuzluk sesleri yükselmeye başladı.

6-Kupada hüsran: Türkiye Kupası'nı en önemli hedefi olarak belirleyen Beşiktaş çeyrek finalde sahasında Göztepe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu maçta yenilip bir kupadan daha oldu.

7-Rizespor 19 yıl sonra güldü: Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanında tam 19 yıl sonra zaferle döndü. Karadeniz ekibi, en son 17 Şubat 2006'da siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etmişti. Bu uzun hasret, alınan 2-1'lik galibiyetle sona erdi.


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