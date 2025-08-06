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Beşiktaş BOA, İlayda Güner'i kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu İlayda Güner'i transfer etti.

calendar 06 Ağustos 2025 17:10
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA, İlayda Güner'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu İlayda Güner'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2021-2022 sezonunda da takımımızda forma giyen milli oyuncu İlayda Güner ile sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon A Milli Takım kamp kadrosunda yer almıştı.

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