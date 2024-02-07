Beşiktaş bitiriyor: Ernest Muci

Beşiktaş'ta 10 numara arayışı hızlandı. Kış transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Şubat'ın ufukta belirmesiyle gaza basan siyah-beyazlı yönetim aradığı ismi Polonya'da buldu. Legia Varşova formasını giyen 22 yaşındaki Arnavut yıldız Ernest Muci gündemde.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Her iki ayağını kullanabilen, repertuvarına kafa gollerini de ekleyen, skorer yönüyle Anderson Talisca'yı akıllara getiren ofansif bir oyuncu olan Muci, Kara Kartal'ın hedefinde. Oyuncunun Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Legia ile de bonservis pazarlıkları sürüyor.
VADELİ ÖDEME PLANI
Beşiktaş, yıllara yayılmış bir ödeme planı ile Polonya ekibini ikna etmeye çalışıyor.
Muci de siyah-beyazlı forma için fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve alacaklarının bir bölümünü bırakacağı öğrenildi. 2001 doğumlu Ernest Muci, 2021 kışında 500 bin Euro'ya Tirana'dan transfer edilmişti.
Asıl çıkışını bu sezon yapan genç yetenek, Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon 34 maçta 9 gol-2 asistle oynuyor.
1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Her iki ayağını kullanabilen, repertuvarına kafa gollerini de ekleyen, skorer yönüyle Anderson Talisca'yı akıllara getiren ofansif bir oyuncu olan Muci, Kara Kartal'ın hedefinde. Oyuncunun Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Legia ile de bonservis pazarlıkları sürüyor.
VADELİ ÖDEME PLANI
Beşiktaş, yıllara yayılmış bir ödeme planı ile Polonya ekibini ikna etmeye çalışıyor.
Muci de siyah-beyazlı forma için fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve alacaklarının bir bölümünü bırakacağı öğrenildi. 2001 doğumlu Ernest Muci, 2021 kışında 500 bin Euro'ya Tirana'dan transfer edilmişti.
Asıl çıkışını bu sezon yapan genç yetenek, Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon 34 maçta 9 gol-2 asistle oynuyor.
1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.