BEŞİKTAŞ, AVUSTURYA'DA DEVAM EDECEK

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Avusturya kampında çalışmalarına devam edecek. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki kondisyon ağırlıklı ilk etap çalışmalarını tamamladı.Beşiktaş bugün özel bir uçakla Salzburg'a giderek kampa girecek. Siyah-beyazlıların, ilk yurt dışı kampı 16 Temmuz'da sona erecek. Beşiktaş, Avusturya'da 3 hazırlık karşılaşması yapacak.Valerien Ismael ve öğrencileri 9 Temmuz'da Werder Bremen, 12 Temmuz'da Viktoria Plzen ve 15 Temmuz'da da Mainz ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferler, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Romain Saiss bu maçlarda sahne alacak.