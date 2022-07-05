Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Avusturya kampında çalışmalarına devam edecek. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki kondisyon ağırlıklı ilk etap çalışmalarını tamamladı.
BEŞİKTAŞ, AVUSTURYA'DA DEVAM EDECEK
Beşiktaş bugün özel bir uçakla Salzburg'a giderek kampa girecek. Siyah-beyazlıların, ilk yurt dışı kampı 16 Temmuz'da sona erecek. Beşiktaş, Avusturya'da 3 hazırlık karşılaşması yapacak.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK
Valerien Ismael ve öğrencileri 9 Temmuz'da Werder Bremen, 12 Temmuz'da Viktoria Plzen ve 15 Temmuz'da da Mainz ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferler, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Romain Saiss bu maçlarda sahne alacak.
BEŞİKTAŞ, AVUSTURYA'DA DEVAM EDECEK
Beşiktaş bugün özel bir uçakla Salzburg'a giderek kampa girecek. Siyah-beyazlıların, ilk yurt dışı kampı 16 Temmuz'da sona erecek. Beşiktaş, Avusturya'da 3 hazırlık karşılaşması yapacak.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK
Valerien Ismael ve öğrencileri 9 Temmuz'da Werder Bremen, 12 Temmuz'da Viktoria Plzen ve 15 Temmuz'da da Mainz ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferler, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Romain Saiss bu maçlarda sahne alacak.
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