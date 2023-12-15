UEFA Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş deplasmanda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'ya konuk oldu.
Letzigrund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanırken galibiyet golleri 36. dakikada Cenk Tosun'dan ve 88. dakikada Emrecan Terzi'den geldi.
Maça herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 4 puana ulaştı ve grubu 3. sırada tamamladı. 4 puanda kalan Lugano ise 1 averaj geride olduğu grubu 4. sırada tamamladı.
Grup maçlarının tamamlanmasının ardından iki takım da Avrupa kupalarına veda etti.
CENK TOSUN İLE GOL GELDİ
Maçın 36. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Cenk'in içeri çevirmek istediği top, savunmadan sekip ağlarla buluştu.
SEMİH KILIÇSOY FARK YARATTI
Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. 58. dakikada orta sahada kaptığı topu sağ çaprazdan sürükleyen Semih, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci başarılı oldu.
SEMİH YİNE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 60 dakikasında Amir Hadziahmetovic'in uzun pasında sağ çaprazda şık bir kontrolle savunmadan sıyrılan Semih, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top direği yanından auta gitti. Müsait durumdaki Chamberlain, pozisyonun ardından kendisine pas vermeyen Semih'e tepki gösterdi.
FARK 2'YE YÜKSELDİ
Maçın 88. dakikasında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Kornerde seken topa gelişine vuran Emrecan Terzi'nin vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş durumu 2-0'a getirdi.
İKİ KIRMIZI KART BİRDEN
Maçın 90. dakikasında iki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası birbirlerine müdahalede bulunan Alex Oxlade Chamberlain ve Renato Steffen direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Sabatini ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Ersin'in müdahalesinin ardından top kornere gitti.
16. dakikada Bislimi'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.
22. dakikada Salih Uçan'ın cezası sahası dışından çektiği şut kaleci Saipi'den sekerek kornere çıktı.
33. dakikada Bislimi'nin ceza sahası dışından çektiği etkili şutu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Letzigrund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanırken galibiyet golleri 36. dakikada Cenk Tosun'dan ve 88. dakikada Emrecan Terzi'den geldi.
Maça herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 4 puana ulaştı ve grubu 3. sırada tamamladı. 4 puanda kalan Lugano ise 1 averaj geride olduğu grubu 4. sırada tamamladı.
Grup maçlarının tamamlanmasının ardından iki takım da Avrupa kupalarına veda etti.
CENK TOSUN İLE GOL GELDİ
Maçın 36. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Cenk'in içeri çevirmek istediği top, savunmadan sekip ağlarla buluştu.
SEMİH KILIÇSOY FARK YARATTI
Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. 58. dakikada orta sahada kaptığı topu sağ çaprazdan sürükleyen Semih, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci başarılı oldu.
SEMİH YİNE GOLE YAKLAŞTI
Maçın 60 dakikasında Amir Hadziahmetovic'in uzun pasında sağ çaprazda şık bir kontrolle savunmadan sıyrılan Semih, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top direği yanından auta gitti. Müsait durumdaki Chamberlain, pozisyonun ardından kendisine pas vermeyen Semih'e tepki gösterdi.
FARK 2'YE YÜKSELDİ
Maçın 88. dakikasında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Kornerde seken topa gelişine vuran Emrecan Terzi'nin vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş durumu 2-0'a getirdi.
İKİ KIRMIZI KART BİRDEN
Maçın 90. dakikasında iki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası birbirlerine müdahalede bulunan Alex Oxlade Chamberlain ve Renato Steffen direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Sabatini ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Ersin'in müdahalesinin ardından top kornere gitti.
16. dakikada Bislimi'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.
22. dakikada Salih Uçan'ın cezası sahası dışından çektiği şut kaleci Saipi'den sekerek kornere çıktı.
33. dakikada Bislimi'nin ceza sahası dışından çektiği etkili şutu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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