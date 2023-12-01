Beşiktaş, Avrupa'da dağıldı! Rıza Çalımbay'ın serisi sona erdi!

Beşiktaş için Avrupa yolculuğu aslında çok güzel başlamıştı... Konferans Ligi Elemeleri'nde çıktığı 6 maçın 6'sını da kazanan Siyah-Beyazlılar, kuralar çekildiğinde grubun favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Şenol Güneş'in istifası, kongre kararı derken Beşiktaş'ın içinde bulunduğu karışık durum; çok kötü grup performansını beraberinde getirdi. Öyle ki Kartal, ilk maçta Brugge ile deplasmanda berabere kaldıktan sonra son 4 maçını kaybetti. Dün Club Brugge karşısında prestij karşılaşmasına çıkan Siyah-Beyazlılar, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.
4 ARALIK'TA BİTİYOR
Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan, 2017- 2018 sezonunda gruptan 14 puanla lider olarak çıkan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son 12 grup maçında tam 11 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İç sahada ise grup aşamasındaki son 6 maçını kaybetti Siyah-Beyazlılar. Konferans Ligi'nde D Grubu'nda 5. maçlar sonunda sadece 1 puanı bulunan Beşiktaş, 14 Aralık'taki Lugano deplasmanıyla bu sezon Avrupa defterini kapatacak.
AVRUPA'DA 100. YENİLGİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy göstermişti. Kara Kartal, dün akşam 238. maçına çıktı fakat sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, bu süreçte 90 galibiyet alırken, 48 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Belçika temsilcisi karşısında 100. yenilgisini aldı.
RAKİP KALEYE GİDEMEDİLER
Siyah-Beyazlılar, Club Brugge karşısında ilginç bir istatistiğin altına imza attı. Belçika ekibi, 51. dakikada 4. golünü atarken, rakip ceza sahasında ise tam 22 kez topla buluşmuştu. Kara Kartal ise bu dakikaya kadar rakip kaleye tek bir şut bile atamazken, Brugge'un ceza sahasında topa sadece 4 kez dokunabildi, çektiği 2 şutta da isabet sağlayamadı.
RIZA ÇALIMBAY'IN SERİSİ NOKTALANDI
Kongre sürecinde elini taşın altına koyan ve Burak Yılmaz'ın istifası sonrası "Ne kadar süre görev yapacağım önemli değil" diyerek Beşiktaş'ın başına geçen Siyah-Beyazlı kulübün efsanesi Rıza Çalımbay, ilk iki lig maçından galibiyet çıkarmıştı. Deneyimli teknik adamın hedefi; bu çıkışı Avrupa'da da sürdürmekti. Ama olmadı. Kartal, Dolmabahçe'de çok ağır bir yenilgi aldı. Gruptan çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş'ta maç öncesi açıklamalarda bulunan Çalımbay, "İddiamız yok ama benim için bu maç önemli. Hem ülke puanı hem de prestijimiz için... Elimizden geleni yapacağız" demişti. Rıza hoca, farklı mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Şenol Güneş'in istifası, kongre kararı derken Beşiktaş'ın içinde bulunduğu karışık durum; çok kötü grup performansını beraberinde getirdi. Öyle ki Kartal, ilk maçta Brugge ile deplasmanda berabere kaldıktan sonra son 4 maçını kaybetti. Dün Club Brugge karşısında prestij karşılaşmasına çıkan Siyah-Beyazlılar, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.
4 ARALIK'TA BİTİYOR
Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan, 2017- 2018 sezonunda gruptan 14 puanla lider olarak çıkan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son 12 grup maçında tam 11 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İç sahada ise grup aşamasındaki son 6 maçını kaybetti Siyah-Beyazlılar. Konferans Ligi'nde D Grubu'nda 5. maçlar sonunda sadece 1 puanı bulunan Beşiktaş, 14 Aralık'taki Lugano deplasmanıyla bu sezon Avrupa defterini kapatacak.
AVRUPA'DA 100. YENİLGİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy göstermişti. Kara Kartal, dün akşam 238. maçına çıktı fakat sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, bu süreçte 90 galibiyet alırken, 48 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Belçika temsilcisi karşısında 100. yenilgisini aldı.
RAKİP KALEYE GİDEMEDİLER
Siyah-Beyazlılar, Club Brugge karşısında ilginç bir istatistiğin altına imza attı. Belçika ekibi, 51. dakikada 4. golünü atarken, rakip ceza sahasında ise tam 22 kez topla buluşmuştu. Kara Kartal ise bu dakikaya kadar rakip kaleye tek bir şut bile atamazken, Brugge'un ceza sahasında topa sadece 4 kez dokunabildi, çektiği 2 şutta da isabet sağlayamadı.
RIZA ÇALIMBAY'IN SERİSİ NOKTALANDI
Kongre sürecinde elini taşın altına koyan ve Burak Yılmaz'ın istifası sonrası "Ne kadar süre görev yapacağım önemli değil" diyerek Beşiktaş'ın başına geçen Siyah-Beyazlı kulübün efsanesi Rıza Çalımbay, ilk iki lig maçından galibiyet çıkarmıştı. Deneyimli teknik adamın hedefi; bu çıkışı Avrupa'da da sürdürmekti. Ama olmadı. Kartal, Dolmabahçe'de çok ağır bir yenilgi aldı. Gruptan çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş'ta maç öncesi açıklamalarda bulunan Çalımbay, "İddiamız yok ama benim için bu maç önemli. Hem ülke puanı hem de prestijimiz için... Elimizden geleni yapacağız" demişti. Rıza hoca, farklı mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.
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