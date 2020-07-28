Beşiktaş, APOEL ile transfer yarışında

Beşiktaş ve Güney Kıbrıs ekibi Apoel, Ganalı kanat oyuncusu Nana Ampomah için transfer yarışına girdi.



Şu anda Club Brugge teknik direktörlüğünü yapan Philippe Clement'in de, daha önce Waasland-Beveren'de beraber çalıştığı oyuncusunu istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Sol kanatta görev alan Nana Ampomah'ın takımı Fortuna Düsseldorf ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki Ganalı bu sezon çıktığı 16 resmi maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



