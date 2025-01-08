Beşiktaş altyapısında yetişti, Galatasaray izliyor!

Galatasaray scoutlarının, 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un 18 yaşındaki ön liberosu Naim Saruhan Dönmez'i yakından takip ettiği belirtildi.
Genç yıldızı Galatasaray dışında başka Süper Lig takımlarının da izlediği gelen haberler arasında.
BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında Konyaspor'a bedelsiz transfer oldu.
Yaz transfer döneminde GMG Kastamonuspor'a transfer olan Dönmez'i Galatasaray scoutları gözlem altında tutuyor.
Genç oyuncu 2. Lig ekibinde bu sezon toplam 11 maçta oynadı ve toplam 503 dakika süre aldı.
Genç yıldızı Galatasaray dışında başka Süper Lig takımlarının da izlediği gelen haberler arasında.
BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında Konyaspor'a bedelsiz transfer oldu.
Yaz transfer döneminde GMG Kastamonuspor'a transfer olan Dönmez'i Galatasaray scoutları gözlem altında tutuyor.
Genç oyuncu 2. Lig ekibinde bu sezon toplam 11 maçta oynadı ve toplam 503 dakika süre aldı.