Beşiktaş, Al Musrati'den beklediği geliri belirledi!

Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Al Musrati, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Libyalı orta saha oyuncusuna gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Ara transfer döneminde 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalınca Fransız kulübü kalıcı transfer opsiyonunu kullanmadı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Musrati'nin de menajeri aracılığıyla kulüp arayışında olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ 8-9 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR
Başta Arap kulüpleri olmak üzere Fransa ve Portekiz'den tekliflerin geldiği, Beşiktaş'ın bu transferden 8-9 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.
Libyalı oyuncunun satılması halinde siyah-beyazlılar hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de kasasını önemli bir bonservis geliriyle dolduracak.
BEŞİKTAŞ, MUSRATI İÇİN 11 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞTİ
Al Musrati, geçen sezon Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<