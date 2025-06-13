Beşiktaş, Al Musrati'den beklediği geliri belirledi!

Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Al Musrati, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Libyalı orta saha oyuncusuna gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.



Ara transfer döneminde 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalınca Fransız kulübü kalıcı transfer opsiyonunu kullanmadı.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Musrati'nin de menajeri aracılığıyla kulüp arayışında olduğu belirtildi.

Başta Arap kulüpleri olmak üzere Fransa ve Portekiz'den tekliflerin geldiği, Beşiktaş'ın bu transferden 8-9 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.Libyalı oyuncunun satılması halinde siyah-beyazlılar hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de kasasını önemli bir bonservis geliriyle dolduracak.Al Musrati, geçen sezon Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.





