Beşiktaş'a Weghorst'ta tek engel Van Gaal!

Beşiktaş, Burnley kulübünü 100 bin Euro kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifiyle ikna etti. Ancak "Türkiye'ye gitme" diyen mili takım hocası, oyuncunun kafasını karıştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Weghorst'ta tek engel Van Gaal!
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07 Haziran 2022 12:41
Santrfor transferini bir an önce bitirmek için uğraş veren Beşiktaş yönetimi, listenin ilk sırasında yer alan Wout Weghorst'taki sorunları aşmaya çabalıyor.

Burnley'den küme düştüğü için kesin olarak ayrılma kararı alan Hollandalı golcüye teklif üstüne teklif geliyor. Premier Lig'e yeni yükselen takımların dışında Almanya'dan da isteyenleri bulunan 1.97 boyundaki oyuncu için siyah-beyazlılar, Burnley ile 100 bin Euro kiralama ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla el sıkıştı. Yapılan teklifi kabul eden İngiliz ekibi, transfer olacağı kulüp tercihini ise tamamen Weghorst'a bıraktı.

VAN GAAL ENGELİ

Menajerler aracılığıyla yıllık 2 milyon Euro maaş önerilen tecrübeli oyuncudan Beşiktaş cephesi yanıt beklemeye başladı. Ancak Hollanda Milli Takımı'nın kampında yer alan Weghorst'a teknik direktörü Louis van Gaal'den engel çıktı. Van Gaal, öğrencisine gelişimi ve daha üst seviyede kalması gerekçesiyle Türkiye'yi değil İngiltere, Almanya veya Hollanda gibi ligleri tercih etmesini tavsiye etti. Henüz kararını vermeyen Weghorst'un, tüm teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE DE GÖRÜŞECEK

Milli maçların ardından önce siyah-beyazlılarla masaya oturacak olan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'de Beşiktaş dışında Fenerbahçe ile de görüşeceği bildirildi. 

 
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