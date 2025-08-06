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Beşiktaş'a Tottenham'dan stoper iddiası

Beşiktaş, Tottenham'ın genç stoperi Luka Vuskovic'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

calendar 06 Ağustos 2025 12:57 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 13:07
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Tottenham'dan stoper iddiası
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Tottenham'da oynayan Luka Vuskovic'i gündemine aldı.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre Beşiktaş, Almanya'dan Hamburg ve İtalya'dan Genoa, Tottenham'ın 18 yaşındaki Hırvat stoperi Luka Vuskovic için transfer girişiminde bulundu.

Genç savunmacı, Avrupa'nın yükselen yetenekleri arasında gösteriliyor.

TOTTENHAM TÜRKİYE'YE SOĞUK

Haberde yer alan bilgilere göre Tottenham, Luka Vuskovic'in gelişimi açısından Türkiye'de forma giymesine sıcak bakmıyor.

İngiliz kulübünün, oyuncunun Avrupa'nın beş büyük liginde gelişimini sürdürmesini tercih ettiği bildirildi.
(Ajansspor)

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