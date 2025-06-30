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Beşiktaş'a Semih piyangosu!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u Hollanda ekibi Utrecht, satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

calendar 30 Haziran 2025 11:04
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Semih piyangosu!
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Utrecht, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için önümüzdeki günlerde yeni bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Hollanda temsilcisinin planı, 19 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak ve 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonu eklemek.

Bu opsiyonun zorunlu olmayacağı, tamamen Utrecht'in inisiyatifinde olacağı belirtildi.

Hem Beşiktaş yönetiminin hem de Semih'in bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, takımına 4 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.


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