Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi!

2022 yazında Beşiktaş'tan, İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın Ada'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Genç futbolcu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

calendar 04 Haziran 2025 12:01
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi!
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İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'ta forma giyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun ismi yeniden Süper Lig ile anılmaya başlandı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

2022 yılında Beşiktaş'tan İskoç ekibine transfer olan Rıdvan, Rangers formasıyla bugüne kadar 77 karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 2 gol atıp 6 asist yapan 24 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.


BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

İskoç basınında yer alan haberlere göre, yeni sezon öncesi kadroda revizyona gitmeyi planlayan Rangers, Rıdvan Yılmaz'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda genç sol bekin menajerleri, futbolcuyu eski kulübü Beşiktaş'a önerdi.

Rıdvan'ın Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların ise bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. 


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