Beşiktaş'a Portekizli kanat: Jota

Beşiktaş, Rennes'de istediği kadar forma şansı bulamayan Jota için girişimlere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Portekizli kanat: Jota
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09 Ocak 2025 09:23
Son güncelleme 09 Ocak 2025 09:29
Bir yandan teknik direktör sorununu çözmek için uğraş veren Beşiktaş, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Vakit kaybetmeden ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapmayı planyan Başkan Serdal Adalı ve ekibi, yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelen Jota'yı sol kanat arayışlarında listenin ilk sıralarına koydu.

FIRSAT TRANSFERİ

Fransız ekibinde süre bulamayan oyuncu için yönetim, bir fırsat transferi peşinde. Beşiktaş, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyor.

JOTA'NIN PERFORMANSI

Ağustos ayında Al İttihad'dan Rennes'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı.  10 maçta sadece 361 dakika görev alabilen Portekizli oyuncu, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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