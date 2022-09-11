Beşiktaş'a müjde; Ghezzal, derbide sahada

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde 12 Eylül Pazartesi akşamı Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk edecek olan Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, önceki gün de takımdan ayrıydı.



14 Ağustos'ta Alanyaspor'la oynanan maçın ardından soğuk algınlığı sorunu ve sonrasında da ayağındaki ağrı sebebiyle formasından uzak kalan Cezayirli kanat oyuncusu, dün bireysel olarak çalıştı ve tedavisine de devam edildi.



DERBİDE SAHADA



12 Eylül Pazartesi akşamı Başakşehir'le oynanacak mücadelenin kadrosunda yer almayacak olan Ghezzal'in, idman eksiği sebebiyle cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da yüzde 100 hazır olması beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun, 2 Kasım'da Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta oynanacak derbide ise tamamen göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü mücadelesi öncesinde Ghezzal'ın durumu için, "Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir" demişti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan başarılı oyuncunun menajeri Anoir Faouzi de, "Ghezzal, Beşiktaş'ta hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Ufak bir sakatlığı var. Atlattıktan sonra çok sevdiği formasına geri dönecek. Taraftarının önünde maça çıkmak için şimdiden sabırsızlanıyor" sözlerini sarf etmişti.





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