Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren ve Barcelona'nın 20 yaşındaki genç futbolcusu Mikayil Faye'yi gözüne kestiren Beşiktaş'a, Fransa'dan rakip çıktı.
Dış basında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mikayil Faye, Rennes'e çok yakın.
Milan da 20 yaşındaki savunmacı için teklif yapmış fakat istediği sonuca ulaşamamıştı. Sonrasında stopere Pavlovic ve Simic takviyelerini yapan İtalyan ekibinin yarıştan çekilmesiyle birlikte tek rakibi Rennes olan Kara Kartal, Mikayil Faye'yi Fransa temsilcisine kaptırmak üzere.
RENNES TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ
İspanyol basınındaki haberlere göre; Beşiktaş genç yıldız için 10 milyon euro teklif etti. La Liga devi 15 milyon euroda ısrar edince görüşmler yavaşladı. Araya giren Fransız kulübü Rennes, 10 milyon euro bonservisin yanı sıra 5 milyon euro bonus önerince transferde öne geçti.
30 MİLYON EUROLUK GERİ ALMA MADDESİ
İddialara göre; taraflar bu rakamda el sıkıştı ve ek olarak Barcelona, anlaşmaya 30 milyon euroluk geri alma maddesi koydu. Sol ayaklı oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek.
SÜRE ALABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR
Mikayil Faye, sol bekte de görev alabiliyor. Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, oyuncu için girişimlerini sürdürecek. Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonuyla kiralama modeliyle Katalan ekibiyle ile yeniden masaya oturmak isteyebilir. Mikayil Faye ise süre alabileceği bir takıma imza atmak istiyor.
Dış basında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mikayil Faye, Rennes'e çok yakın.
Milan da 20 yaşındaki savunmacı için teklif yapmış fakat istediği sonuca ulaşamamıştı. Sonrasında stopere Pavlovic ve Simic takviyelerini yapan İtalyan ekibinin yarıştan çekilmesiyle birlikte tek rakibi Rennes olan Kara Kartal, Mikayil Faye'yi Fransa temsilcisine kaptırmak üzere.
RENNES TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ
İspanyol basınındaki haberlere göre; Beşiktaş genç yıldız için 10 milyon euro teklif etti. La Liga devi 15 milyon euroda ısrar edince görüşmler yavaşladı. Araya giren Fransız kulübü Rennes, 10 milyon euro bonservisin yanı sıra 5 milyon euro bonus önerince transferde öne geçti.
30 MİLYON EUROLUK GERİ ALMA MADDESİ
İddialara göre; taraflar bu rakamda el sıkıştı ve ek olarak Barcelona, anlaşmaya 30 milyon euroluk geri alma maddesi koydu. Sol ayaklı oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek.
SÜRE ALABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR
Mikayil Faye, sol bekte de görev alabiliyor. Savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, oyuncu için girişimlerini sürdürecek. Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonuyla kiralama modeliyle Katalan ekibiyle ile yeniden masaya oturmak isteyebilir. Mikayil Faye ise süre alabileceği bir takıma imza atmak istiyor.