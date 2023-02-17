Beşiktaş'a Chelsea'den genç yetenek!

Beşiktaş, Chelsea'nin çalışma izni alamadığı Andrey Santos ile ilgileniyor. Genç yetenek Palmeiras'ın da gündeminde. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Chelsea'den genç yetenek!
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17 Şubat 2023 18:20
Transfer çalışmalarına devam  eden Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim geldi.

Chelsea'nin Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı Andrey Santos, çalışma izni alamadı. Chelsea için vazgeçilmez bir oyuncu olmadığı için oyuncunun kiralanması kararına varıldı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos'u kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN DAHA AVANTAJLI

Aynı zamanda Brezilya ekibi Palmeiras'ın da oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ve transferde Beşiktaş'tan daha avantajlı olduğu yazıldı.

18 yaşındaki oyuncu, Libertadores'te oynayarak daha fazla tecrübe kazanabileceğini düşündüğü için Brezilya'ya dönmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın bu transfer için tüm şartları zorlayacağı da kaydedildi.

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