Beşiktaş'a bayram hediyesi; Rosier & Teixeira

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Alex Teixeira transferlerinde hareketli günler geçiriyor.Rosier ile 1.5 ay önce 1.4 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Sporting ile 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20'lik pay için el sıkıştı. Ödeme şeklinde de pürüzler aşıldı. Portekizliler, rakamın bir bölümünü peşin istiyor. Beşiktaş cephesi ise taksitli bir plan hazırladı. Bu konuda orta yol bulunup işe nokta konuldu.Alex Teixeira'da da 2+1 yıllığına 2.5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma tamam. Brezilyalı oyuncu ile imza parasının taksitle ödenmesi için yapılan görüşmelerde de büyük bir aşama kaydedildi. İki transferin birkaç gün içerisinde bayram hediyesi olarak resmen açıklanması bekleniyor.2010'da Shakhtar Donetsk'e transfer olan Alex, 219 maçta 89 gol ve 25 asitle oynadı. Bu performansı sonrası Liverpool'a gitmesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis fiyatıyla Çin ekibi Jiangsu Suning'e transfer oldu. Brezilyalı oyuncu, Çin'de 2016-20 yıllarında toplam 150 maça çıkıp, 73 gol ve 43 asist üretti.