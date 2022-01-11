Beşiktaş'a Alex Teixeira için takas teklifi

Flamengo kulübü, menajerler aracılığıyla Alex Teixeira için Rodrigo Caio takası önerisi yaparken; Beşiktaş yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Alex Teixeira için takas teklifi
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11 Ocak 2022 13:22
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, menajerler de siyah beyazlı kulübün kapısını çalmaya devam ediyor. Bugüne kadar kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Brezilyalı yıldız Alex Teixeira için ülkesi Brezilya'dan birkaç takımla bazı görüşmelerin olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların hedefi Alex'i Brezilya'da bir takıma satmak ya da takasta kullanarak en uygun şekilde elden çıkarmak. Beşiktaş'a gelmeden önce Alex'i isteyen birkaç Brezilya takımı vardı, bunlarla temas kuruldu ve sonuç bekleniyor.

Siyah-beyazlılara Flamengo takımından menajerler aracılığıyla Alex Teixeira için Rodrigo Caio takası önerisi geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Caio konusunda Beşiktaş yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. 

 
 


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