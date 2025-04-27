Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!

Beşiktaş, Dikilitaş'ta 19 dönümlük arazi için hazırladığı projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık gelir!
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27 Nisan 2025 10:33

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi tarafından, kulübün Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüm arazisine ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 2'şer dönümden 4 dönüm arazinin de içerisinde bulunduğu toplam 19 dönümlük bir gayrimenkul projesi hazırlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Adalı, UEFA'nın İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ONAY ALINDI

Başkan Erdoğan'a hazırlanan proje ve görselleri gösterilirken ilk onayın alındığı kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, projeden elde edilmesi beklenen gelirin kulübün borçları için kullanılacağını aktardı. Siyah beyazlı kulübün hazırladığı proje içerisinde, ev ve iş yerlerinin olduğu belirtildi. Buradan beklenen gelir ise 150 ila 200 milyon dolar arasında.

100 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİN ÇALIŞMA

Beşiktaş'ın, Dikilitaş için hazırladığı bu proje dışında bir başka yer için de çalışma yaptığı belirtildi. Adalı'nın, Başkan Erdoğan'a İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde bulunan 100 dönümlük arazi için de projelerinin olduğunu ilettiği, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. 

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