Beşiktaş, 10 numara transferinin peşinde

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezona şampiyon olacak kadroyla hazır olmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, on numara adayları arasında yer alan iki futbolcuyu kadrosuna katmak için çabalıyor.
FLAŞ ADAY PEP BIEL
On numara pozisyonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Olympiakos forması giyen İspanyol Pep Biel ile Siyah-Beyazlılar'ın görüştüğü öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, hem oyuncu hem de kulübü ile temasa geçti.
Ancak yapılan ilk görüşmelerin ardından olumlu bir sonuç alınamadı. Fakat teknik ekibin, 26 yaşındaki oyuncuyu istemesi nedeniyle bir kez daha Yunan temsilcisi ile masaya oturulması bekleniyor. Bu arada Biel için sadece Beşiktaş'ın değil, Almanya ve Fransa'dan da birkaç takımın devrede olduğu öne sürüldü.
DAVY KLAAASSEN'DE DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Siyah-Beyazlılar'ın on numara adayları arasında yer alan Davy Klaassen'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli oyuncunun kulübü Ajax, bir yıllık kontratı kalan Klaassen'in gidişine onay verdi. Ancak Hollandalı futbolcu ile yapılan görüşmelerde henüz bir netice elde edilemedi. Beşiktaş cephesinin, 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
FLAŞ ADAY PEP BIEL
On numara pozisyonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Olympiakos forması giyen İspanyol Pep Biel ile Siyah-Beyazlılar'ın görüştüğü öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, hem oyuncu hem de kulübü ile temasa geçti.
Ancak yapılan ilk görüşmelerin ardından olumlu bir sonuç alınamadı. Fakat teknik ekibin, 26 yaşındaki oyuncuyu istemesi nedeniyle bir kez daha Yunan temsilcisi ile masaya oturulması bekleniyor. Bu arada Biel için sadece Beşiktaş'ın değil, Almanya ve Fransa'dan da birkaç takımın devrede olduğu öne sürüldü.
DAVY KLAAASSEN'DE DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Siyah-Beyazlılar'ın on numara adayları arasında yer alan Davy Klaassen'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli oyuncunun kulübü Ajax, bir yıllık kontratı kalan Klaassen'in gidişine onay verdi. Ancak Hollandalı futbolcu ile yapılan görüşmelerde henüz bir netice elde edilemedi. Beşiktaş cephesinin, 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etmeye çalıştığı belirtildi.