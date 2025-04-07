Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın golünü 14. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.
Mücadelenin 44. dakikasında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sonrası Tayyip Talha Sanuç, kupadaki Göztepe maçının ardından yine kırmızı kart gördü.
45+3. dakikada ise Beşiktaş, Nicholas Opoku'nun eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi.
Mücadelenin 90. dakikasında Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 39 puana yükseldi ve 8. sırada konumlandı. Beşiktaş ise 48 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
KASIMPAŞA, OFSAYTA TAKILDI
Mücadelenin 7. dakikasında Kasımpaşa'da Yasin Özcan'ın orta çizgiye kadar çıkıp sol kanada uzun gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Mamadou Fall, boş durumda içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert Günok'u da çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi ancak bu vuruş, ofsayt kararı nedeniyle gol değeri kazanmadı.
EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI
Maçın 9. dakikasında Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu sakatlandı. Emirhan, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Emirhan, daha sonra 15. dakikada kendisini bir kez daha yere bıraktı ve oyundan çıktı. Beşiktaş'tan sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu. Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 14. dakikasında Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Mamadou Fall, sol kanattan savunma arkasına atılan pasla ceza alanına sokuldu. Onun geriye doğru çıkardığı topa ceza alanı ön çizgisinden Mortadha Ben Ouanes sol ayağıyla gelişine sert vurdu. Hemen önündeki Gabriel Paulista'nın kolundan seken top yön değiştirdi ve kaleci Mert Günok'un bacaklarının arasından ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ, BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTI
Dakikalar 22'yi gösterirken ön alan baskısıyla orta yuvarlakta topu kapan Gedson Fernandes'in pasıyla ceza yayının gerisinde topu alan Ciro Immobile, derinlemesine bıraktı. Savunma arkasında topu alan Rafa Silva, kaleciyle karş karşıya pozisyonda sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'i geçen top, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
TAYYİP TALHA KIRMIZI GÖRDÜ, TARİHE GEÇTİ
Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi. Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Göztepe'ye karşı oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü. Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı bekledi. Siyah-Beyazlılar'da Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
KASIMPAŞA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU
OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Göztepe maçında kalede şans verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'a, savunmada ise Tayyip Talha Sanuç'u kulübeye çekerek Gabriel Paulista'ya formayı teslim etti.
Son iki maçta yedek soyunan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, sağ açık Milot Rashica'yı Kasımpaşa maçında yedek başlattı.
Siyah-beyazlı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.
CIRO IMMOBILE YENİDEN İLK 11'DE
Siyah-beyazlı takımda İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisine yedek başlayan golcü oyuncu, bu müsabakada süre almamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakaya da kulübede başlayan Immobile, oyuna sonradan dahil olmuştu.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu iki maç aradan sonra Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdi.
CAN KELEŞ, ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU
Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten siyah-beyazlı takıma transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Kasımpaşa'da ise teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında şu 11'i sahaya sürdü:
Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Mortadha Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Mamadou Fall
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.
22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın golünü 14. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.
Mücadelenin 44. dakikasında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sonrası Tayyip Talha Sanuç, kupadaki Göztepe maçının ardından yine kırmızı kart gördü.
45+3. dakikada ise Beşiktaş, Nicholas Opoku'nun eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi.
Mücadelenin 90. dakikasında Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 39 puana yükseldi ve 8. sırada konumlandı. Beşiktaş ise 48 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
KASIMPAŞA, OFSAYTA TAKILDI
Mücadelenin 7. dakikasında Kasımpaşa'da Yasin Özcan'ın orta çizgiye kadar çıkıp sol kanada uzun gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Mamadou Fall, boş durumda içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert Günok'u da çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi ancak bu vuruş, ofsayt kararı nedeniyle gol değeri kazanmadı.
EMİRHAN TOPÇU SAKATLANDI
Maçın 9. dakikasında Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu sakatlandı. Emirhan, tedavisinin ardından oyuna devam etti. Emirhan, daha sonra 15. dakikada kendisini bir kez daha yere bıraktı ve oyundan çıktı. Beşiktaş'tan sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu. Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 14. dakikasında Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Mamadou Fall, sol kanattan savunma arkasına atılan pasla ceza alanına sokuldu. Onun geriye doğru çıkardığı topa ceza alanı ön çizgisinden Mortadha Ben Ouanes sol ayağıyla gelişine sert vurdu. Hemen önündeki Gabriel Paulista'nın kolundan seken top yön değiştirdi ve kaleci Mert Günok'un bacaklarının arasından ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ, BERABERLİĞE ÇOK YAKLAŞTI
Dakikalar 22'yi gösterirken ön alan baskısıyla orta yuvarlakta topu kapan Gedson Fernandes'in pasıyla ceza yayının gerisinde topu alan Ciro Immobile, derinlemesine bıraktı. Savunma arkasında topu alan Rafa Silva, kaleciyle karş karşıya pozisyonda sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'i geçen top, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
TAYYİP TALHA KIRMIZI GÖRDÜ, TARİHE GEÇTİ
Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi. Tayyip Talha Sanuç, hafta içinde Göztepe'ye karşı oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü. Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan Beşiktaş, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı bekledi. Siyah-Beyazlılar'da Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
KASIMPAŞA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU
OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Göztepe maçında kalede şans verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'a, savunmada ise Tayyip Talha Sanuç'u kulübeye çekerek Gabriel Paulista'ya formayı teslim etti.
Son iki maçta yedek soyunan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, sağ açık Milot Rashica'yı Kasımpaşa maçında yedek başlattı.
Siyah-beyazlı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Keny Arroyo, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu görev bekledi.
CIRO IMMOBILE YENİDEN İLK 11'DE
Siyah-beyazlı takımda İtalyan futbolcu Ciro Immobile, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisine yedek başlayan golcü oyuncu, bu müsabakada süre almamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakaya da kulübede başlayan Immobile, oyuna sonradan dahil olmuştu.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu iki maç aradan sonra Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdi.
CAN KELEŞ, ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU
Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ten siyah-beyazlı takıma transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Kasımpaşa'da ise teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında şu 11'i sahaya sürdü:
Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Jhon Espinoza, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Mortadha Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Mamadou Fall
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Fall'un ceza sahası sol çaprazından geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Ben Ouanes'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacakları arasından ağlarla buluştu.
22. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta alanda kazanılan topun ardından Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kasımpaşa, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...