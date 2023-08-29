Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Hatayspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere.



RENNES'E GİDİYOR



Fransız basınından Le Parisien'in ekibin göre; Ligue ekiplerinden Rennes, 21 yaşındaki forvet Bertuğ Yıldırım'ın transferi konusunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladı.



TAKIMLA VEDALAŞTI



Haberde, oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve kısa süre içinde Fransa'ya hareket edeceği belirtildi. Hatayspor'un transferden 5 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmesi bekleniyor.



Hatayspor kariyerinde 37 resmi maça çıkan Bertuğ, bu maçlarda 6 gol 3 asist kaydetti.



