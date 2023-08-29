Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu

Hatayspor'da forma giyen genç forvet Bertuğ Yıldırım'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu
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29 Ağustos 2023 11:58
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 11:59
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Hatayspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere.

RENNES'E GİDİYOR

Fransız basınından Le Parisien'in ekibin göre; Ligue ekiplerinden Rennes, 21 yaşındaki forvet Bertuğ Yıldırım'ın transferi konusunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladı.

TAKIMLA VEDALAŞTI

Haberde, oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve kısa süre içinde Fransa'ya hareket edeceği belirtildi. Hatayspor'un transferden 5 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Hatayspor kariyerinde 37 resmi maça çıkan Bertuğ, bu maçlarda 6 gol 3 asist kaydetti.

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