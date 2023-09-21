UEFA Avrupa Ligi F Grubu 1. haftasında Rennes ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 3-0'lık skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ludovic Blas, 31. dakikada Adrien Truffert ve 56. dakikada milli golcümüz Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonucun ardından Rennes gruba 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ise puanla tanışamadı.
Rennes, gruptaki ikinci maçında Villarreal'e konuk olacak. Maccabi Haifa ise Panathinaikos'u ağırlayacak.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ludovic Blas, 31. dakikada Adrien Truffert ve 56. dakikada milli golcümüz Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonucun ardından Rennes gruba 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ise puanla tanışamadı.
Rennes, gruptaki ikinci maçında Villarreal'e konuk olacak. Maccabi Haifa ise Panathinaikos'u ağırlayacak.
Bertuğ Yıldırım, Rennes ile Avrupa kariyerine hızlı başladı!pic.twitter.com/qPTnzUGWqo
— Sporxtv (@sporxtv) September 21, 2023