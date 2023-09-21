Bertuğ Yıldırım attı, Rennes fark yaptı

Bertuğ Yıldırım ilk 11 başladığı maçta golünü attı, Rennes 3-0'lık skorla kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Bertuğ Yıldırım attı, Rennes fark yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2023 21:39
Son güncelleme 21 Eylül 2023 21:45
UEFA Avrupa Ligi F Grubu 1. haftasında Rennes ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 3-0'lık skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ludovic Blas, 31. dakikada Adrien Truffert ve 56. dakikada milli golcümüz Bertuğ Yıldırım attı.

Bu sonucun ardından Rennes gruba 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ise puanla tanışamadı.

Rennes, gruptaki ikinci maçında Villarreal'e konuk olacak. Maccabi Haifa ise Panathinaikos'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery