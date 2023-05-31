Berkan Kutlu: "Taraftarımıza selam olsun"

Berkan Kutlu şampiyonluğun geldiği Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu: 'Taraftarımıza selam olsun'
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30 Mayıs 2023 22:12
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 01:24
Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Berkan Kutlu sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Berkan şampiyonluk kutlaması sırasında şu sözleri kullandı:

"Şampiyonluk büyük Galatasaray taraftarına armağan olsun. Hepsini çok seviyoruz. Personelimize, tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Bu ortamda futbol oynamak çok kolaydı bu yüzden yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Benim için geçen sene çok zor geçti ama bu yaşadıklarımdan sonra çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak nasipmiş."

Berkan Kutlu, gelecek hafta sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında ateşli bir atmosfer beklediklerini sözlerine ekledi. 

 
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