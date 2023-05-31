Berkan Kutlu: 'Taraftarımıza selam olsun'

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası Berkan Kutlu sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Berkan şampiyonluk kutlaması sırasında şu sözleri kullandı:
"Şampiyonluk büyük Galatasaray taraftarına armağan olsun. Hepsini çok seviyoruz. Personelimize, tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Bu ortamda futbol oynamak çok kolaydı bu yüzden yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Benim için geçen sene çok zor geçti ama bu yaşadıklarımdan sonra çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak nasipmiş."
Berkan Kutlu, gelecek hafta sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında ateşli bir atmosfer beklediklerini sözlerine ekledi.
Yayıncı kuruluşa konuşan Berkan şampiyonluk kutlaması sırasında şu sözleri kullandı:
"Şampiyonluk büyük Galatasaray taraftarına armağan olsun. Hepsini çok seviyoruz. Personelimize, tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Bu ortamda futbol oynamak çok kolaydı bu yüzden yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Benim için geçen sene çok zor geçti ama bu yaşadıklarımdan sonra çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak nasipmiş."
Berkan Kutlu, gelecek hafta sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında ateşli bir atmosfer beklediklerini sözlerine ekledi.