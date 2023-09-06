Bergama'dan Fenerbahçe'ye transfer!

Bergama Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Kerem Gündüz, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bergama'dan Fenerbahçe'ye transfer!
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06 Eylül 2023 13:57
Son güncelleme 06 Eylül 2023 14:02
İzmir'in amatör kulüplerinden Bergama Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki oyuncusu Kerem Gündüz, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Bergama ekibinde 9 yıldır futbol eğitimi alan 2009 doğumlu Kerem, U15 Milli Takımı'nda da forma giyerek amatör ligden milli takımlara gitmeyi başardı.

Kerem Gündüz, Hırvatistan'da düzenlenecek U15 UEFA Gelişim Turnuvası'nda da ay-yıldızlı formayı giyecek.

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