Benzema'dan Suudi Arabistan'a ret!

Al-Ittihad forması giyen ve Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'ya Suudi ekibinden bir teklif geldi. Benzema, kendisine Suudi Arabistan'dan başka bir takıma kiralanması yönünde gelen teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benzema'dan Suudi Arabistan'a ret!
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23 Ocak 2024 17:33
Son güncelleme 23 Ocak 2024 18:18
Sezon başında transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmanın eşiğine geldi.

Fransız basını AFP'nin haberine göre; Benzema'yı Suudi Arabistan'da tutmak isteyen Al-Ittihad yönetimi, Fransız oyuncuya Arabistan'da başka bir takıma kiralık gitmesi için bir teklifte bulundu.

BENZEMA, ARABİSTAN'I REDDETTİ

Haberde, Al-Ittihad ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da başka bir kulübe gitmeyi reddettiği belirtildi.

İSMİ BİRÇOK KULÜPLE ANILIYOR

Suudi ekibiyle olası ayrılığı oldukça fazla dile getirilen Benzema'nın ismi başta Arsenal, Real Madrid ve Olimpik Lyon olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ittihad formasını 20 kez giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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