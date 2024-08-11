Benfica sezona kabus gibi başladı

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde yeni sezonu Famalicao deplasmanında 2-0'lık yenilgiyle kabus gibi açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benfica sezona kabus gibi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2024 21:59
Portekiz Süper Ligi 1. hafta maçında Famalicao ile Benfica karşı karşıya geldi. Vila Nova de Famalicao'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Famalicao'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sorriso ve 90. dakikada Zaydou Youssouf kaydetti.

Benfica'nın maç boyunca etkisiz oyunu ve Famalicao karşısında az pozisyona girmesi dikkat çekti.

Benfica'da Orkun Kökçü, 46. dakikada Gianluca Prestianni'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Famalicao lige 3 puanla başlarken, Benfica ise mağlubiyetle sezonu açtı.

Famalicao, gelecek hafta Estrela'ya konuk olacak. Benfica ise Casa Pia'yı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery