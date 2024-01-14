Benfica galibiyet serisini sürdürdü

Portekiz Premier Lig 17. hafta maçında Benfica, Rio Ave'yi 3-1 yendi. Son dört maçını kazanan Benfica zirve takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica galibiyet serisini sürdürdü
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14 Ocak 2024 23:02
Portekiz Premier Lig 17. hafta maçında Benfica ile Rio Ave karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 3-1 kazandı. 

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Angel Di Maria, 61. dakikada Antonio Silva, 80. dakikada Marcos Leonardo ve 90+1'de Joao Mario'dan geldi. Rio Ave'nin tek golü 9. dakikada Gonçalo Rodrigues'ten geldi. 

Rio Ave'de karşılaşmanın 58. dakikasında Aderllan Santos ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada 63 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü galibiyetini alan Benfica, puanını 42 yaparak zirve takibini sürdürdü. Rio Ave 15 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı. 

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