Benfica'da Schmidt'e veda kararı!

Benfica, 57 yaşındaki Alman teknik adam Roger Schmidt ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica'da Schmidt'e veda kararı!
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31 Ağustos 2024 19:35
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 20:06
Benfica, Alman teknik adamı Roger Schmidt'e veda etti.

Kulüp, ligin ilk 4 haftasında alınan 7 puanın ardından Alman teknik adam ile yollarını ayırdı. 57 yaşındaki teknik adamın Benfica ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.

Benfica'da Schmidt yerine ilk düşünülen isim ise Leonardo Jardim.

Benfica'nın başında 115 maçta sahaya çıkan Schdmit, 81 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

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