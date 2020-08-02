Belhanda'ya sürpriz talip: Sampdoria

İtalya Serie A'da kalmayı garantileyen Sampdoria, Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı gündemine aldı.
Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.
Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.
Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.
Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.