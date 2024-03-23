Hazırlık karşılaşmasında Belçika deplasmanda İrlanda ile golsüz berabere kaldı.
Belçika'da Michy Batshuayi ve Thomas Meunier karşılaşmaya ikinci yarı başlarken dahil oldurlar ve 45 dakikada sahada kaldılar.
Belçika bir sonraki karşılaşmasında İngiltere deplasmanına giderken, İrlanda evinde İsviçre'yi konuk edecek.
Belçika'da Michy Batshuayi ve Thomas Meunier karşılaşmaya ikinci yarı başlarken dahil oldurlar ve 45 dakikada sahada kaldılar.
Belçika bir sonraki karşılaşmasında İngiltere deplasmanına giderken, İrlanda evinde İsviçre'yi konuk edecek.
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