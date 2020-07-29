Bayern'den sürpriz Cavani planı

PSG ile sözleşmesi biten ve henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Edinson Cavani için Bayern Münih'in devrede olduğu iddia edildi.



Fransız basınının iddiasına göre PSG ile sözleşme yenilemek istemeyen ve şu anda bonserevisi elinde olan Edinson Cavani için Bayern Münih'in devrede olduğu konuşuluyor. Bayern'in Lewandowski'nin yedeği olarak kadroya katmak istediği ismin Cavani olabileceği ve bu şekilde Polonyalı yıldızın olası sakatlığı veya yokluğunda takımın gol sorunu yaşamamasının hedeflendiği kaydedildi.



Cavani'ye Benfica, Atletico Madrid gibi takımların başta olmak üzere bir çok takımın talip olduğu bilinirken Uruguaylı yıldızın halen karar aşamasında olduğu belirtiliyor.



Edinson Cavani sezonun devre arasında Atletico Madrid ile anlaşmış ancak PSG tarafından transfere izin verilmemişti.



33 yaşındaki Uruguaylı yıldız geçen sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayarak 2. forvet konumuna düşmüş ve 22 maçta 7 gol 1 asist kaydetmişti.



