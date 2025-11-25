Bayern Münih'ten Upamecano'nun sözleşmesi için yanıt!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda sonae erecek olan Dayot Upamecano ile yürütülen görüşmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"İYİ BİR TEKLİF SUNDUK"
Bild'e konuşan Eberl, 27 yaşındaki Fransız stoperin kararını çok bilinçli bir şekilde vermek istediğini belirterek şunları söyledi:
"Upamecano artık 27 yaşında, bir stoper için en ideal dönemde. Çok bilinçli bir karar vermek istiyor, bu da son derece doğal. Upamecano para için kalmamalı ve kalmayacak da. Kendisine iyi bir teklif sunduk ancak onun için önemli olan genel yaklaşımımız ve sunduğumuz proje. O dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Kompany, Christoph ve ben onu çok destekledik, onunla başladığımız yolda devam etmek istiyoruz. Kariyerinin zirvesindeyken bizim 'iç transferde yıldız takviyemiz' olur."
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Eberl, "Son teklif iletildi mi?" sorusuna yanıt olarak "Hayır, henüz değil. Görüşmeler devam ediyor. Genel olarak pozitif bir insanım ve Upamecano'nun seçtiğimiz yoldan memnun olduğunu hissedebiliyorum." dedi.
BU SEZON NE YAPTI?
Alman devinde bu sezon 16 maçta forma giyen Fransız stoper, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Upamecano ile daha önce Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülmüştü.
"İYİ BİR TEKLİF SUNDUK"
Bild'e konuşan Eberl, 27 yaşındaki Fransız stoperin kararını çok bilinçli bir şekilde vermek istediğini belirterek şunları söyledi:
"Upamecano artık 27 yaşında, bir stoper için en ideal dönemde. Çok bilinçli bir karar vermek istiyor, bu da son derece doğal. Upamecano para için kalmamalı ve kalmayacak da. Kendisine iyi bir teklif sunduk ancak onun için önemli olan genel yaklaşımımız ve sunduğumuz proje. O dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Kompany, Christoph ve ben onu çok destekledik, onunla başladığımız yolda devam etmek istiyoruz. Kariyerinin zirvesindeyken bizim 'iç transferde yıldız takviyemiz' olur."
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Eberl, "Son teklif iletildi mi?" sorusuna yanıt olarak "Hayır, henüz değil. Görüşmeler devam ediyor. Genel olarak pozitif bir insanım ve Upamecano'nun seçtiğimiz yoldan memnun olduğunu hissedebiliyorum." dedi.
BU SEZON NE YAPTI?
Alman devinde bu sezon 16 maçta forma giyen Fransız stoper, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Upamecano ile daha önce Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülmüştü.