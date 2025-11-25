Bayern Münih'ten Upamecano'nun sözleşmesi için yanıt!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda sonae erecek olan Dayot Upamecano ile yürütülen görüşmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Bild'e konuşan Eberl, 27 yaşındaki Fransız stoperin kararını çok bilinçli bir şekilde vermek istediğini belirterek şunları söyledi:Eberl,sorusuna yanıt olarakdedi.BU SEZON NE YAPTI?Alman devinde bu sezon 16 maçta forma giyen Fransız stoper, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.