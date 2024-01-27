Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Augsburg maçının ardından Sacha Boey transferi için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2024 22:56
Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, 3-2 kazandıkları Augsburg maçının ardından Sacha Boey transferi için açıklamalarda bulundu.

Boey'in kendileri için çok önemli bir transfer olacağını söyleyen Freund, "Sacha Boey herhangi bir oyuncu değil. Çok istediğimiz bir oyuncuydu. Onu uzun zamandır takip ediyorduk." dedi.

Boey'in özelliklerine değinen Freund, "O, bizim için 'rüya' oyuncu. Transferin gerçekleşmesi bizi çok mutlu edecek. Takımımıza çok yüksek enerji, güç ve fiziksellik katacağına inanıyoruz." dedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Alman devi Bayern Münih, son olarak 30 milyon euro + bonuslar şeklinde bir teklif daha yaptı. Sacha Boey gitmek istediğini Galatasaray'a iletmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi kabul etti.

BOEY, BAYERN İLE 4.5 YILLIK ANLAŞTI

Sacha Boey ise Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Boey, 3 milyon euro'nun üzerinde ücret alacak.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery