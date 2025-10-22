Bayern Münih'ten dört gollü net galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Bayern Münih, Club Brugge'yi konuk etti.
Allianz Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Lennart Karl, 14. dakikada Harry Kane, 34. dakikada Luis Diaz ve 79. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Club Brugge, 3 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında Bayern Münih, PSG deplasmanına gidecek. Club Brugge, Barcelona'yı ağırlayacak.
