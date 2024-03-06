Bayern Münih, Mathys Tel ile sözleşme uzattı

Bayern Münih, yıldız oyuncusu Mathys Tel'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Mathys Tel ile sözleşme uzattı
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06 Mart 2024 20:54
Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcu Mathys Tel'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Bayern Münih Kulübü, 18 yaşındaki futbolcunun 2027'de bitecek mevcut kontratının 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine Rennes'de başlayan genç forvet, 2022'de bonuslar dahil 28,5 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Tel, ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadığı Bavyera ekibinde şu ana kadar 59 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

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