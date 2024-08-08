Bayern Münih'in Alphonso Davies kararı!

Bayern Münih, Kanadalı sol bek Alphonso Davies'i satma kararı aldı. 50 milyon euro civarında talepleri olsa da 30 milyon euroya transferin bitebileceği düşünülüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'in Alphonso Davies kararı!
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08 Ağustos 2024 17:06
Bayern Münih, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Alphonso Davies için kararını verdi.

AS'ta yer alan habere göre; Bayern Münih, ismi uzun süredir transfer gündeminin başrol isimlerinden biri olan Alphonso Davies'i satmaya hazır.

BEKLENEN BONSERVİS

Alman ekibinin Alphonso Davies'ten 50 milyon euro gelir beklediği ifade edilirken, transferin 30 milyon euro bonservis fiyatına da bitebileceği düşünülüyor.

REAL MADRID'İN GÜNDEMİNDE

Yıldız oyuncunun ismi bir süredir Real Madrid ile anılırken, oyuncun Avrupa'dan birçok takımın radarında olduğu da ifade edildi.

RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 42 maça çıkan Davies, 3 gol ve 6 asist yaptı.

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