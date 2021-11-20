Bayern Münih'e deplasmanda sürpriz yenilgi

Bundesliga'nın 12. haftasının açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'a 2-1 mağlup oldu ve sezonun 2. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'e deplasmanda sürpriz yenilgi
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20 Kasım 2021 00:26
Bundesliga'nın 12. haftasının açılış maçında lider Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'a konuk oldu.

WWK Arena'da oynanan maçı Augsburg 2-1 kazanarak üç puanı aldı ve Bayern Münih'e sezonun 2. mağlubiyetini yaşattı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Augsburg, 23'te Pedersen ve 36'da Hahn ile skoru 2-0 yaptı. Lewandowski 38'de farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda Bayern zaman zaman yüzde 70 topa sahip olma rakamına ulaşıp rakip kaleye 4'ü isabetli 18 şut gönderse de aradığı golü bulamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 28 puanda kaldı, Augsburg ise maç fazlasıyla düşme hattından çıkarak 12 puana yükseldi.


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