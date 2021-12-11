Bundesliga'da 15. hafta mücadelesinde Julian Nagelsmann'ın takımı Bayern Münih ile Bo Svensson'un çalıştırdığı Mainz kozlarını paylaştı.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım Mainz, 22. dakikada Karim Onisiwo'nun golüyle öne geçerken Bayern'de Kingsley Coman, 53'te dengeyi getirdi. 74'te Jamal Musiala skoru belirleyen isim oldu.
Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 27 yaparken, Mainz 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. Mainz, Hertha Berlin'i ağırlayacak.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım Mainz, 22. dakikada Karim Onisiwo'nun golüyle öne geçerken Bayern'de Kingsley Coman, 53'te dengeyi getirdi. 74'te Jamal Musiala skoru belirleyen isim oldu.
Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 27 yaparken, Mainz 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. Mainz, Hertha Berlin'i ağırlayacak.