Bayern geriden geldi, Mainz'ı devirdi

Bundesliga'da 15. hafta mücadelesinde Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Mainz engelini geçmesini bildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Bayern geriden geldi, Mainz'ı devirdi
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11 Aralık 2021 19:27
Bundesliga'da 15. hafta mücadelesinde Julian Nagelsmann'ın takımı Bayern Münih ile Bo Svensson'un çalıştırdığı Mainz kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı. Konuk takım Mainz, 22. dakikada Karim Onisiwo'nun golüyle öne geçerken Bayern'de Kingsley Coman, 53'te dengeyi getirdi. 74'te Jamal Musiala skoru belirleyen isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 27 yaparken, Mainz 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. Mainz, Hertha Berlin'i ağırlayacak.


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