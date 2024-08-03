Bayern'de ayrılık kararı: Bryan Zaragoza

Bayern Münih, genç futbolcusu Bryan Zaragoza'yı kiralık olarak takımdan göndermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern'de ayrılık kararı: Bryan Zaragoza
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03 Ağustos 2024 19:29
Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'te ayrılık gelişmesi yaşanıyor.

Sky Sports'un haberine göre; genç oyuncu Bryan Zaragoza, Bayern'den kiralık olarak ayrılmaya hazırlanıyor. Kulüp ve oyuncu, satın alma opsiyonu olmayan sezonluk bir kiralama anlaşması üzerinde çalışıyor. 

Habere göre; Başta Girona ve Valencia olmak üzere birçok İspanyol kulübü, Zaragoza ile ilgileniyor. Max Eberl ve Christoph Freund, Zaragoza'ya bu sezon forma giyme şansının sınırlı olacağını açıkça söylediler. İspanyol oyuncu takımda kalmak istiyordu ama şimdi kiralık olarak gitmeye sıcak bakıyor. 

22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Granada'dan Bayern'e 13 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
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