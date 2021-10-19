Batshuayi: "Bize inanmaya devam edin"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Michy Batshuayi, Sporting maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi: 'Bize inanmaya devam edin'
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19 Ekim 2021 23:24
Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Sporting'e 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta golcü futbolcu Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından bir paylaşım yaptı.

Yıldız futbolcu paylaşımında, "Bu akşam da farkı yaratan küçük detaylardı. Siz de bizim kadar inanmaya devam edin. İnanılmaz desteğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki sefere daha güçlü döneceğiz." dedi.


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