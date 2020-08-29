Bastos için Başakşehir'e Fransız rakip

Lazio'nun Angolalı stoperi Bastos ile ilgilenen takımların başında Başakşehir ile Rennes'in kaldığı yazıldı.



SkySports'un haberine göre, Bastos'un transferi için çalışmalarını sürdüren takımlardan Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Fransa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu bileti alan Rennes'in kaldığı iddia edildi. Sözleşmesi 2021'de sona erecek oyuncu ile ilgili teklifleri değerlendirme kararı alan Lazio'nun oyuncuyu elinden bırakmak için 3-4 milyon euro arası bir bonservis talep edebileceği ifade ediliyor.



Bastos'un adı daha önce Fenerbahçe'nin devrede olduğu konuşuluyordu.



Bastos, geçtiğimiz sezon takımı ile 22 resmi maça çıktı. Toplam 1.285 dakika süre alan stoper oyuncusu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.



