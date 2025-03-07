Baskonia'dan Zalgiris'in hayallerine ağır darbe

THY EuroLeague'in 28. haftasında Baskonia ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Baskonia, 66-65'lik skorla kazandı.



Baskonia'ya 21.3 saniye kala galibiyeti getiren basketi kaydeden Timothee Luwawu - Cabarrot 7 sayı ile oynadı. Marcus Howard 13, Chima Moneke 13, Donta Hall ise 11 sayıyla mücadele ettiler.



Zalgiris'te Ignas Brazdeikis 17 sayı 8 ribaunt, Alen Smailagic ise 11 sayı ile oynadılar.



Son 3 maçta 2. kez kazanan Baskonia, 12 galibiyete ulaştı. Zalgiris Kaunas ise son 5 maçta 3. kez kaybetti ve 13 galibiyette kalarak playoff yarışında ağır yara aldı.



Baskonia, gelecek hafta ALBA Berlin deplasmanına gidecek. Zalgiris Kaunas ise evinde Paris'i ağırlayacak.



