Baskonia'dan Zalgiris'in hayallerine ağır darbe

THY EuroLeague'in 28. haftasında Baskonia ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Baskonia, 66-65'lik skorla kazandı.
Baskonia'ya 21.3 saniye kala galibiyeti getiren basketi kaydeden Timothee Luwawu - Cabarrot 7 sayı ile oynadı. Marcus Howard 13, Chima Moneke 13, Donta Hall ise 11 sayıyla mücadele ettiler.
Zalgiris'te Ignas Brazdeikis 17 sayı 8 ribaunt, Alen Smailagic ise 11 sayı ile oynadılar.
Son 3 maçta 2. kez kazanan Baskonia, 12 galibiyete ulaştı. Zalgiris Kaunas ise son 5 maçta 3. kez kaybetti ve 13 galibiyette kalarak playoff yarışında ağır yara aldı.
Baskonia, gelecek hafta ALBA Berlin deplasmanına gidecek. Zalgiris Kaunas ise evinde Paris'i ağırlayacak.
Baskonia'ya 21.3 saniye kala galibiyeti getiren basketi kaydeden Timothee Luwawu - Cabarrot 7 sayı ile oynadı. Marcus Howard 13, Chima Moneke 13, Donta Hall ise 11 sayıyla mücadele ettiler.
Zalgiris'te Ignas Brazdeikis 17 sayı 8 ribaunt, Alen Smailagic ise 11 sayı ile oynadılar.
Son 3 maçta 2. kez kazanan Baskonia, 12 galibiyete ulaştı. Zalgiris Kaunas ise son 5 maçta 3. kez kaybetti ve 13 galibiyette kalarak playoff yarışında ağır yara aldı.
Baskonia, gelecek hafta ALBA Berlin deplasmanına gidecek. Zalgiris Kaunas ise evinde Paris'i ağırlayacak.
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