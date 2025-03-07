Baskonia'dan Zalgiris'in hayallerine ağır darbe

Baskonia, evinde ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı Luwawu-Cabarrot'nun 21 saniye kala bulduğu basketle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Baskonia'dan Zalgiris'in hayallerine ağır darbe
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07 Mart 2025 01:46
THY EuroLeague'in 28. haftasında Baskonia ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Baskonia, 66-65'lik skorla kazandı.

Baskonia'ya 21.3 saniye kala galibiyeti getiren basketi kaydeden Timothee Luwawu - Cabarrot 7 sayı ile oynadı. Marcus Howard 13, Chima Moneke 13, Donta Hall ise 11 sayıyla mücadele ettiler.

Zalgiris'te Ignas Brazdeikis 17 sayı 8 ribaunt, Alen Smailagic ise 11 sayı ile oynadılar.

Son 3 maçta 2. kez kazanan Baskonia, 12 galibiyete ulaştı. Zalgiris Kaunas ise son 5 maçta 3. kez kaybetti ve 13 galibiyette kalarak playoff yarışında ağır yara aldı.

Baskonia, gelecek hafta ALBA Berlin deplasmanına gidecek. Zalgiris Kaunas ise evinde Paris'i ağırlayacak.


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