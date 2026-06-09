Basketbolda finalin adı belli oluyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Kazanan takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

calendar 09 Haziran 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda finalin adı belli oluyor!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah-beyazlılar; ilk maçı 82-79 kazanırken, ardından iki müsabakayı Bahçeşehir Koleji 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazanmayı başardı. Beşiktaş GAİN, son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı.

Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
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