Başakşehir üst turu yıldızlarıyla aldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Başakşehir evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir üst turu yıldızlarıyla aldı
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07 Aralık 2023 22:55
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile İrfan Buz'un yönetimindeki Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 63. dakikada Dimitrios Pelkas ve 72. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir üst tura yükselen taraf olurken, Şanlıurfaspor kupaya veda eden taraf oldu.

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