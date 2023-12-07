Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile İrfan Buz'un yönetimindeki Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 63. dakikada Dimitrios Pelkas ve 72. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir üst tura yükselen taraf olurken, Şanlıurfaspor kupaya veda eden taraf oldu.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 63. dakikada Dimitrios Pelkas ve 72. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir üst tura yükselen taraf olurken, Şanlıurfaspor kupaya veda eden taraf oldu.
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